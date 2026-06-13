Бастрыкин взял под контроль дело о нападении на фельдшера в Пятигорске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела о нападении на фельдшера скорой помощи в Пятигорске. Руководитель ведомства потребовал предоставить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах происшествия, сообщили в пресс-службе центрального аппарата ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело возбуждено по статье 112 УК РФ, предусматривающей ответственность за причинение средней тяжести вреда здоровью.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», инцидент произошел во время работы бригады скорой помощи по одному из адресов города. Во время осмотра пациентки между медиком и находившимися в доме людьми возник конфликт.

«Несколько человек напали на фельдшера скорой помощи, которая работала с пациенткой по адресу, куда был совершен вызов медиков. Во время осмотра от присутствующих в доме последовала неадекватная реакция, развязался конфликт», — сообщили в полиции.

В результате женщина получила несколько ударов по голове и телу. После происшествия ее госпитализировали.

Мария Хоперская