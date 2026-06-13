Поезд Адлер-Ставрополь задержался на 10 минут из-за ДТП

Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожные пути перед приближающимся пассажирским поездом на станции Рыздвяная в Ставропольском крае. Инцидент произошел утром 13 июня на переезде Северо-Кавказской железной дороги, сообщили в пресс-службе СКЖД.

Автомобиль оказался на путях перед пассажирским составом №454, следующим по маршруту «Адлер-Ставрополь». По предварительным данным, в результате происшествия никто не получил травм. Сход подвижного состава не произошел.

Пассажирский поезд Адлер-Ставрополь продолжил движение по маршруту через 10 минут после инцидента.

Мария Хоперская