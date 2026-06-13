В Левокумском округе четыре человека пострадали в ДТП

В Левокумском округе Ставропольского края четыре человека пострадали в ДТП. Авария произошла вечером 12 июня на автодороге «Левокумское-Николо-Александровское-Петропавловское-Арзгир», сообщили в госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля «Гранта» не справился с управлением, из-за чего съехал в кювет. В результате автомобилиста и трех его пассажиров с травмами госпитализировали в больницу.

Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится проверка

Мария Хоперская