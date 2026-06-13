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В Левокумском округе четыре человека пострадали в ДТП

В Левокумском округе Ставропольского края четыре человека пострадали в ДТП. Авария произошла вечером 12 июня на автодороге «Левокумское-Николо-Александровское-Петропавловское-Арзгир», сообщили в госавтоинспекции региона.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля «Гранта» не справился с управлением, из-за чего съехал в кювет. В результате автомобилиста и трех его пассажиров с травмами госпитализировали в больницу.

Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится проверка

Мария Хоперская

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