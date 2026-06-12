Фельдшера скорой помощи госпитализировали после нападения в Пятигорске

В Пятигорске полиция проводит проверку по факту нападения на сотрудницу скорой медицинской помощи, прибывшую на вызов к пациентке. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительным данным, инцидент произошел во время работы бригады скорой помощи по одному из адресов города. Во время осмотра пациентки между медиком и находившимися в доме людьми возник конфликт.

«Несколько человек напали на фельдшера скорой помощи, которая работала с пациенткой по адресу, куда был совершен вызов медиков. Во время осмотра от присутствующих в доме последовала неадекватная реакция, развязался конфликт», — сообщили в полиции.

В результате женщина получила несколько ударов по голове и телу. После происшествия ее госпитализировали.

Сотрудники полиции доставили в отдел двух жильцов дома, которых подозревают в участии в потасовке. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося и других возможных участников конфликта.

Прокуратура Ставропольского края взяла на контроль ход процессуальной проверки. В надзорном ведомстве заявили, что дадут оценку всем обстоятельствам произошедшего.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Валерий Климов