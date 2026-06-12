Путин в День России вручил в Кремле медали «Героев Труда» и госпремии

Президент Владимир Путин вручает медали «Герой Труда» и государственные премии за 2025 год. Во вступительной речи президент поздравил выдающихся деятелей страны с Днем России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Мы отмечаем этот праздник с теплым, душевным отношением к родине, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства — это одно единое целое, — заявил глава государства. — У всех нас общие цели. Смелость и настойчивость в их достижении присущи всем, кому будут сегодня вручены высокие награды».

Лауреатом госпремии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности стал ректор МГУ Виктор Садовничий. Награду за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности вручили бывшему уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. Госпремию в области культуры и искусства получит режиссер Андрей Кончаловский.

Среди тех, кому вручается медаль «Герой труда», президент назвал главу симферопольского завода «Фиолент» Александра Баталина, разработчика систем жизнеобеспечения космических кораблей Леонида Бобе, машиниста горных работ Владимира Данилова, главу агрокомпании «Донское» Александра Колесниченко, актрису Марину Неёлову. Президент также вручил медали руководителю АО «Мостострой-11» Николаю Руссу, токарю Анатолию Свиридову и конструктору-оружейнику Петру Сердюкову.