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Путин наградил режиссера Кончаловского государственной премией

Лауреатом государственной премии за 2025 год в области культуры и искусства стал режиссер Андрей Кончаловский. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Режиссер Андрей Кончаловский

Режиссер Андрей Кончаловский

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Режиссер Андрей Кончаловский

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«(Госпремия присуждена) за вклад в развитие отечественной и мировой культуры», — уточнил помощник президента России Владимир Мединский на пресс-конференции в ТАСС.

Также лауреатами премии стали создатели сериалов об исторических деятелях Мария Ушакова и Екатерина Жукова. Им премию присудили с формулировкой «за многолетнюю просветительскую деятельность по популяризации отечественной истории».

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