Путин наградил режиссера Кончаловского государственной премией

Лауреатом государственной премии за 2025 год в области культуры и искусства стал режиссер Андрей Кончаловский. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Андрей Кончаловский

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Режиссер Андрей Кончаловский

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«(Госпремия присуждена) за вклад в развитие отечественной и мировой культуры», — уточнил помощник президента России Владимир Мединский на пресс-конференции в ТАСС.

Также лауреатами премии стали создатели сериалов об исторических деятелях Мария Ушакова и Екатерина Жукова. Им премию присудили с формулировкой «за многолетнюю просветительскую деятельность по популяризации отечественной истории».