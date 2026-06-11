Ректор МГУ Садовничий получил госпремию за гуманитарные достижения

Лауреатом за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности стал ректор МГУ Виктор Садовничий. Об этом сообщил на брифинге помощник президента Владимир Мединский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ректор МГУ Виктор Садовничий

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Ректор МГУ Виктор Садовничий

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Мединский отметил, что эта премия вручается не каждый год, и ее обладателями до этого были всего 18 человек. «В этом году премия по решению президента присуждена ректору Московского государственного университета, выдающемуся ученому и популяризатору науки и образования Виктору Антоновичу Садовничему»,— объявил он (цитата по «РИА Новости»).

Виктор Садовничий занимает пост ректора МГУ с 1992 года. В предыдущий раз Владимир Путин переназначил его на должность еще на пять лет в ноябре 2024 года. Также входит в попечительский совет Российской академии наук (РАН).