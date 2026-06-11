Москалькова получила госпремию за достижения в правозащитной деятельности

Объявлены лауреаты госпремий за 2025 год в области науки и технологий, литературы и искусства. Премию за «выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности» вручили бывшему уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.

Имена лауреатов на брифинге объявили помощники президента Андрей Фурсенко и Владимир Мединский, а также председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев. В числе других лауреатов — режиссер Андрей Кончаловский и ректор МГУ Виктор Садовничий, сообщает пресс-служба Кремля.

Татьяна Москалькова была уполномоченным по правам человека в России два пятилетних срока подряд. Она покинула пост в мае, вместо нее была назначена Яна Лантратова («Справедливая Россия»). По данным «Ведомостей», «Единая Россия» планирует выдвинуть бывшего омбудсмена на выборы в Госдуму.

Подробности — в материале «Ъ» «Яна Лантратова вступила в права».