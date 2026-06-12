Суд на Урале арестовал руководителя транспортной компании за ДТП у храма

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 10 августа 2026 года директора ООО «АВТО-НОМ» Алексея Яркова, чей автобус сбил насмерть четырех человек у храма Большой Златоуст, сообщает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Ему предъявлено обвинение в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст 238 УК РФ). Свою вину он не признает, считая ДТП несчастным случаем.

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«Установлено, что на предприятии, которому принадлежит данный автобус, систематически нарушался режим труда и отдыха водителей. Кроме того, не принимались надлежащие меры к тому, чтобы они надлежащим образом проходили медицинское освидетельствование перед выездом на маршрут», — сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, авария с четырьмя погибшими и тремя пострадавшими произошла 10 июня у храма Большой Златоуст в районе 21:00. По данным ГИБДД, 48-летний водитель пассажирского автобуса №81 выехал в центр пересечения улиц Малышева и 8 Марта и столкнулся с легковым автомобилем Lifan за управлением 21-летнго мужчины, который поворачивал в сторону площади 1905 года. От удара ПАЗ на скорости вылетел на тротуар, где стояли люди. В результате четыре человека, включая ребенка, погибли, трое были ранены. Позже в Госавтоинспекции сообщили об увеличении числа пострадавших до шести человек. Среди погибших оказалась сотрудница министерства экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области, экс-работница мэрии Новоуральска Елена Бекетова.

После задержания, во время допроса, водитель автобуса Икромжон рассказал силовикам, что перепутал газ с тормозом.

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