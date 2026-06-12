В Дагестане подозреваемого в разбое и покушении на полицейского осудили на 15 лет

Верховный суд Дагестана вынес приговор жителю Дербента, подозреваемого по п. «в» ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой) и ст. 317 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, обвиняемый через интернет договорился с неизвестным лицом о покупке оружия. Получив координаты тайника на окраине Хасавюрта, мужчина забрал пистолет и незаконно хранил его. В феврале 2025 года осужденный совершил разбойное нападение на магазин в Дагестанских Огнях. Угрожая продавцу пистолетом, он потребовал деньги и похитил из кассы 75 тыс. руб.

В тот же день при задержании на автозаправке Табасаранского района преступник направил пистолет на сотрудника полиции и дважды пытался выстрелить. Оружие заклинило, после чего полицейский применил табельное оружие и ранил нападавшего.

Суд назначил жителю Дербента 15 лет лишения свободы — первые три года в тюрьме, остальной срок в колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Константин Соловьев