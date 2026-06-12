В Ставрополе при столкновении четырех машин пострадал ребенок
В Ставрополе семилетняя девочка получила травмы при столкновении четырех автомобилей на улице Южный обход. Ребенка госпитализировали для амбулаторного лечения, сообщает региональное управление Госавтоинспекции.
Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю
Происшествие случилось накануне, 11 июня. Предварительно, водитель LADA врезался в попутный автомобиль KIA. После удара машина по инерции продолжила движение, наехала на бордюр, а затем столкнулась с Volkswagen и Lexus, остановившимися у светофора.
Пострадавшая — семилетняя пассажирка Volkswagen из Ессентуков. Девочку доставили в городскую больницу, где назначили амбулаторное лечение. Водитель LADA — 26-летний житель Новоселицкого округа. За последние два года его дважды привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. На момент происшествия водитель был трезв.
По факту ДТП проводится проверка. Автоинспекторы устанавливают детальные обстоятельства происшествия и степень ответственности всех участников.