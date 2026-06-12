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В Ставрополе при столкновении четырех машин пострадал ребенок

В Ставрополе семилетняя девочка получила травмы при столкновении четырех автомобилей на улице Южный обход. Ребенка госпитализировали для амбулаторного лечения, сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Происшествие случилось накануне, 11 июня. Предварительно, водитель LADA врезался в попутный автомобиль KIA. После удара машина по инерции продолжила движение, наехала на бордюр, а затем столкнулась с Volkswagen и Lexus, остановившимися у светофора.

Пострадавшая — семилетняя пассажирка Volkswagen из Ессентуков. Девочку доставили в городскую больницу, где назначили амбулаторное лечение. Водитель LADA — 26-летний житель Новоселицкого округа. За последние два года его дважды привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. На момент происшествия водитель был трезв.

По факту ДТП проводится проверка. Автоинспекторы устанавливают детальные обстоятельства происшествия и степень ответственности всех участников.

Константин Соловьев

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