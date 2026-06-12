В Ставрополе при столкновении четырех машин пострадал ребенок

В Ставрополе семилетняя девочка получила травмы при столкновении четырех автомобилей на улице Южный обход. Ребенка госпитализировали для амбулаторного лечения, сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Происшествие случилось накануне, 11 июня. Предварительно, водитель LADA врезался в попутный автомобиль KIA. После удара машина по инерции продолжила движение, наехала на бордюр, а затем столкнулась с Volkswagen и Lexus, остановившимися у светофора.

Пострадавшая — семилетняя пассажирка Volkswagen из Ессентуков. Девочку доставили в городскую больницу, где назначили амбулаторное лечение. Водитель LADA — 26-летний житель Новоселицкого округа. За последние два года его дважды привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. На момент происшествия водитель был трезв.

По факту ДТП проводится проверка. Автоинспекторы устанавливают детальные обстоятельства происшествия и степень ответственности всех участников.

Константин Соловьев