В Дагестане осудили межрегионального перевозчика наркотиков

Тарумовский районный суд Дагестана вынес приговор уроженцу Махачкалы, который признан виновным в совершении особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Инстанция рассмотрела уголовные дела, возбужденные по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 3 ст. 30 — п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием интернета, организованной группой, в крупном размере), ч. 3 ст. 30 — ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием интернета, организованной группой, в особо крупном размере). Суд установил, что осужденный был членом структурированной организованной группы, которая действовала под единым руководством через мессенджеры. В иерархии сообщества фигурант занимал должность межрегионального перевозчика. В его обязанности входило получение от организатора координат тайников с крупными партиями наркотических средств, их извлечение и доставка в Дагестан для дальнейшего сбыта через сеть тайников-закладок.

Преступную деятельность пресекли сотрудники ФСБ в июле 2024 года. При досмотре автомобиля подсудимого изъяли наркотическое средство массой более 9,3 кг. В машине также обнаружили крупную сумму денежных средств.

С учетом заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве суд назначил наказание в виде семи лет исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

Константин Соловьев