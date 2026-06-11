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Резиденты «Сколково» на Ставрополье получили 40 млн рублей поддержки

Резиденты «Сколково» в Ставропольском крае получили более 40 млн руб. грантовой поддержки и льготного финансирования. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин в своих соцсетях.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам чиновника, на Ставрополье работает 23 технологические компании, что в три раза больше, чем было на старте проекта. Большинство из них являются резидентами «Сколково». Всего от края в Фонде зарегистрировано 18 компаний, еще семь заявок находятся на рассмотрении. Планируется увеличить количество на 44% за два года.

Помимо налоговых преференций, резиденты фонда уже получили порядка 10 млн руб. грантовой поддержки и 30 млн руб. льготного финансирования.

Константин Соловьев

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