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В Дагестане учителям доплатили 330 тысяч рублей после проверки прокуратуры

В Дагестане погасили долг перед сотрудниками МКОУ «Агвалинская гимназия им. Кади Абакарова» после проверки прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления ведомства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Проверку провели после коллективного обращения сотрудников учреждения. Выяснилось, что в 2025 году работникам гимназии заработная плата не доводилась пропорционально установленному минимальному размеру оплаты труда. Общая сумма недоплаты составила более 330 тыс. руб.

Сейчас задолженность полностью погасили. В отношении должностного лица, допустившего нарушение трудовых прав работников учреждения, возбудили дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы).

Константин Соловьев

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