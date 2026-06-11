В Госдуме допустили восстановление работы Telegram в России по примеру Roblox

Мессенджер Telegram может полностью восстановить легальную работу в России по примеру игровой платформы Roblox, которая ранее устранила все претензии контролирующих органов. Об этом в комментарии изданию «Абзац» заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По мнению депутата, Telegram — наиболее вероятный кандидат для разблокировки. Он отметил, что такие ресурсы, как YouTube, WhatsApp, Facebook и Instagram (последние три принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена), напрямую используются американским правительством для пропаганды и разведки, поэтому их легализация — очень далекая перспектива. «К Telegram у Роскомнадзора и правительства требования не такие сложные. Думаю, при наличии желания со стороны руководства платформы они сделают все необходимое за два-три месяца. Пример Roblox показателен: во всем мире начинается кампания по приведению в чувство IT-гигантов, работающих без учета национальных законов»,— уточнил депутат.

Господин Свинцов добавил, что для полной легализации в России администрации мессенджера необходимо выполнить стандартный набор условий, который применяется во многих странах мира. Базовых требований три: наличие юридического лица в России для оперативного взаимодействия с Роскомнадзором и Минцифры, хранение персональных данных и переписки российских пользователей внутри страны, а также взаимодействие со спецслужбами по предотвращению террористических угроз, продажи оружия, наркотиков и вербовки. По его словам, это мировая практика, и компании, которые быстро адаптируют бизнес под национальные законодательства крупных государств, выиграют и сохранят долю рынка.

Минцифры накануне сообщило, что компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства и обеспечила безопасность пользователей, после чего ограничения на работу платформы в России были сняты. Доступ к Roblox был ограничен в декабре прошлого года: платформа использовалась для распространения экстремистских материалов и пропаганды ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским в России и запрещено). В начале июня разработчики игры обратились в Минцифры и заявили о готовности соблюдать законы страны.

Проблемы с доступом к Telegram в России начались с середины февраля этого года. Причиной замедления российские власти называли отказ руководства Telegram от сотрудничества и несоблюдение законов, в том числе отсутствие контроля за публикацией запрещенного контента. Между тем Telegram регулярно отчитывается об удалении сотен тысяч ненадлежащих материалов.