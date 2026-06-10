Минцифры: Roblox полностью выполнила требования российского законодательства

Игровая онлайн-платформа Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей, сообщило Минцифры России. Площадка снова доступна на всей территории России, уточнили в ведомстве. Роскомнадзор заблокировал доступ к платформе в декабре 2025 года.

«Корпорация реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты детей, в том числе запустила механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам»,— указано в сообщении Минцифры в «Максе». В Roblox обязались и дальше «бороться с распространением на платформе нежелательного контента», добавили в ведомстве.

Роскомнадзор объяснял блокировку Roblox наличием контента с пропагандой и оправданием терроризма и экстремизма, а также пропагандой ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России). 9 июня Минцифры сообщило, что вместе с Роскомнадзором обратилось в правоохранительные органы с просьбой снять ограничения. Теперь Roblox предлагает пользователям проверку возраста для получения доступа к дополнительным функциям платформы.