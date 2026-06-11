В Петербурге эвакуировали 12 поликлиник из-за ложных сообщений о минировании
Анонимные письма о минировании парализовали работу 12 медучреждений в семи районах города. Среди эвакуированных — поликлиники, женская консультация и инфекционная больница. Пациенты сообщают об отмене операций. На местах работают кинологи и спецслужбы, передает 78.ru.
Среди эвакуированных — поликлиники, женская консультация и инфекционная больница
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Сообщения поступили в Выборгском, Приморском, Невском, Петродворцовом, Центральном, Колпинском и Адмиралтейском районах. Взрывных устройств не обнаружено.