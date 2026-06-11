В Петербурге эвакуировали 12 поликлиник из-за ложных сообщений о минировании

Анонимные письма о минировании парализовали работу 12 медучреждений в семи районах города. Среди эвакуированных — поликлиники, женская консультация и инфекционная больница. Пациенты сообщают об отмене операций. На местах работают кинологи и спецслужбы, передает 78.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Среди эвакуированных — поликлиники, женская консультация и инфекционная больница

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Среди эвакуированных — поликлиники, женская консультация и инфекционная больница

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сообщения поступили в Выборгском, Приморском, Невском, Петродворцовом, Центральном, Колпинском и Адмиралтейском районах. Взрывных устройств не обнаружено.

Кирилл Конторщиков