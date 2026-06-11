Огонь не поставил крест

В станице Ессентукской произошло возгорание в Свято-Никольском храме, построенном в 1826 году. Огонь уничтожил значительную часть уникального деревянного здания, однако предварительное обследование показало, что некоторые исторические конструкции сохранились. В Пятигорской епархии считают, что уцелевшие элементы позволяют рассчитывать на восстановление памятника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ессентуков Фото: пресс-служба администрации Ессентуков

Пожар в Свято-Никольском храме начался ранним утром 11 июня. На территории храмового комплекса находился сторож, который и вызвал пожарных. Однако к прибытию спасателей МЧС строение уже было полностью охвачено огнем. Для тушения были привлечены несколько пожарных расчетов. По информации администрации Ессентуков, для обеспечения бесперебойной подачи воды пришлось увеличить давление в системе водоснабжения.

После ликвидации открытого горения инженеры приступили к обследованию объекта. Как рассказал «Ъ-Кавказ» пресс-секретарь Пятигорской епархии протоиерей Михаил Самохин, эксперты уже провели предварительный осмотр здания.

«По результатам работы епархиальной архитектурно-строительной комиссии можно сделать первые выводы о том, что уникальный памятник деревянного зодчества окончательно не утрачен. Храм имел двухэтажную конструкцию с хорами, и, хотя большая часть здания выгорела, на первом этаже сохранились фрагменты алтаря и часть конструкций колокольни, поэтому говорить о полной потере святыни, слава Богу, не приходится»,— сказал собеседник «Ъ-Кавказ».

Окончательные выводы о состоянии здания можно будет сделать только после разбора завалов, проведения инженерных обследований и получения заключений технической комиссии. Одновременно власти и епархия уже обсуждают возможное восстановление объекта. Глава Ессентуков Владимир Крутников заявил о создании инициативной группы, в которую войдут представители духовенства, казачества, общественности и органов власти. Ей предстоит выработать предложения по реконструкции храма после завершения всех экспертиз.

Параллельно продолжается выяснение причин ЧП. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры и криминалисты пожарно-технической лаборатории. Точные причины возгорания пока не названы.

«Мы ждем результатов экспертизы. Сейчас рано говорить о причинах. В СМИ появилась версия о коротком замыкании, это возможно, но окончательный ответ должны дать специалисты»,— отметил Михаил Самохин.

По его словам, специалисты собрали необходимые материалы и приступили к работе. Представитель епархии не исключил, что одной из возможных причин могла стать нестабильная работа электросетей, поскольку в районе периодически возникают перебои с электроснабжением. При этом он обратил внимание, что проводка в храме не относилась к числу старых инженерных систем — во время масштабной реконструкции в 2000-х годах ее полностью заменили.

Одним из главных вопросов остается судьба церковных святынь, находившихся внутри здания. В храме хранились старинные иконы XVIII–XIX веков, а также образы с частицами мощей святых. Пока не завершен разбор завалов, оценить масштабы утрат невозможно.

«Сейчас я ничего не могу сказать достоверно об их судьбе и возможности обнаружения. Надо дождаться окончания разбора завалов, чтобы понять, что уцелело, ведь если алтарная часть выстояла, то могли сохраниться и находившиеся там образа»,— пояснил Михаил Самохин.

Ответ на вопрос о том, какие именно святыни удалось спасти, станет известен только после завершения работ на месте пожара.

Особую ценность Свято-Никольскому храму придает его история. Он был построен казаками в 1826 году вскоре после основания станицы Ессентукской и считается одним из старейших православных храмов региона Кавказских Минеральных Вод. По одной из наиболее распространенных версий, проект храма связан с братьями-архитекторами Джузеппе и Джованни Бернардацци, участвовавшими в формировании архитектурного облика курортов региона в первой половине XIX века.

Здание представляет собой редкий образец казачьего зодчества. В отличие от многих других церквей региона приход не закрывался даже в годы антирелигиозных кампаний. При храме действовали церковно-приходская школа, библиотека, архив и богадельня. На территории церкви расположены захоронения известных казачьих офицеров, а внутри до пожара находились памятные доски в честь участников Русско-турецкой войны 1877–1878 годов и Русско-японской войны 1904–1905 годов.

К оценке ущерба уже подключилась краевая комиссия по охране памятников, сообщил Михаил Самохин. При этом вопрос о точном охранном статусе объекта еще предстоит уточнить.

Сейчас принято решение временно перенести богослужения в расположенный на территории комплекса крестильный храм, который не пострадал от огня. «Это любимый храм горожан. Здесь многие поколения казаков крестились, венчались, отсюда их провожали в последний путь. Здесь казаки приносили присягу еще императору Александру»,— подчеркнул представитель епархии.

По словам Михаила Самохина, местная община остается большой и активной, поэтому прекращения богослужебной жизни не будет. Решения о конкретных сроках и формате восстановительных работ будут приниматься после завершения обследований и получения экспертных заключений.

«Для города и всего края произошедшее стало огромной трагедией. Это уникальный памятник деревянной казачьей архитектуры, и второго такого деревянного храма в регионе просто нет»,— заключил представитель Пятигорской епархии.

Роман Лаврухин