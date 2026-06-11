Путин 12 июня вручит медали «Герой Труда» и госпремии

Президент России Владимир Путин 12 июня в Большом Кремлевском дворце вручит медали «Герой Труда РФ» и государственные премии за 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Как уточняется в публикации, на церемонии будут вручены госпремии за выдающиеся достижения в правозащитной, гуманитарной и благотворительной деятельности, а также в области науки и технологий, литературы и искусства.

Лауреатом госпремии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности стал ректор МГУ Виктор Садовничий. Награду за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности вручат бывшему уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. Госпремию в области культуры и искусства получит режиссер Андрей Кончаловский.

Герой Труда России — это высшее звание и государственная награда. Ее вручают за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

Гости и участники прошлогодней церемонии — в фотогалерее «Ъ».