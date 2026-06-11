Празднование Дня России, концерт Басты и спектакль об Айседоре Дункан

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Северного Кавказа смогут отметить День России, посмотреть спектакли и киноновинки, посетить концерты и выставку кукол. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

12 июня в 19:30 на Abrikos Arena Stavropol пройдет концерт группы «Фактор 2». Дуэт отмечает 25 лет на сцене, Илья Подстрелов и Андрей Камаев исполнят свои хиты «Скажи, красавица», «Весна», «Класс, детка, класс», «Казанова» — и многие другие.

Стоимость билетов – от 2400 руб. (18+)

Рэпер Баста выступит 13 июня в 20:00 на стадионе «Динамо» в Ставрополе и 14 июня в 19:00 в «МинводыЭкспо» в Минеральных Водах. В программе — все хиты исполнителя начиная с альбома «Баста 1», заканчивая самыми последними песнями: «Моя игра», «Урбан», «Сансара», «Я поднимаюсь над землей», «Ты моя вселенная» и «Медлячок».

Стоимость билетов – от 5000 руб. (16+)

Вверх

Какие спектакли посетить

13 июня в 18:30 филиал Мариинского театра во Владикавказе покажет спектакль «Парфюмер. История одной любви». Действие происходит во Франции в середине 18 века. В Париже появляется человек, который обладает даром тонко чувствовать запахи, не разделяя их на хорошие и плохие. В один из дней его увлекает запах рыжевласой девушки, которая несет корзину со сливами.

Стоимость билетов — от 500 руб. (12+)

14 июня в 19:00 в ДК им. Гагарина в Ставрополе покажут спектакль «Айседора» на основе автобиографии Айседоры Дункан «Моя исповедь». Айседора Дункан — американская танцовщица-новатор, основоположница свободного танца, родившаяся в конце XIX века. Она прожила трудную и, одновременно, счастливую жизнь. История любви Айседоры Дункан и русского поэта Сергея Есенина до сих пор полна неразгаданных тайн и противоречий

Стоимость билетов — от 900 руб. (12+)

Вверх

Что смотреть в кино

В кинотеатрах Северного Кавказа в пятницу и в выходные продолжатся показы российского фильма «Коммерсант». Актер Александр Петров и музыкант Хаски сыграли в драме о банкире, который пытается выжить в тюрьме в 1990-е. Сценарий написан по биографической книге Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет».

Стоимость билетов — от 390 руб. (18+)

Также в кинотеатрах продолжают показывать фильм ужасов «Обсессия». Главный герой Беар давно и безответно влюблен в Ники. Однажды в магазине эзотерики он находит волшебную палочку. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. Девушка и правда в него влюбляется, однако счастью Беара быстро приходит конец — Ники буквально им одержима, а ее знаки внимания становятся все более пугающими.

Стоимость билетов — от 430 руб. (18+)

Вверх

Чем еще можно заняться

В картинной галерее Черкесска до 14 июня продлится выставка «Кукла моей мечты». На выставке представлены куклы мастеров из разных регионов России, созданные в разных техниках: фарфоровые, шарнирные, текстильные, вязаные, валяные куклы. Также посетители смогут увидеть мишек Тедди, елочные игрушки, авторские украшения и цветы ручной работы.

Стоимость билетов — от 150 руб. (0+)

В городах Северного Кавказа в пятницу и в выходные пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню России. Жители и гости региона смогут принять участие в спортивных соревнованиях, послушать концерты, поиграть в игры и пр. Подробные программы опубликованы на сайтах администраций населенных пунктов.

Вверх