11 резидентов центра БАС

Девять производителей беспилотников стали резидентами будущего научно-производственного центра (НПЦ) БПЛА в Ижевске. Помимо них на площадке будут работать два вуза — УдГУ и ИжГТУ. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Список не окончательный: местные власти планируют его расширять, привлекая новых резидентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Одним из резидентов стало предприятие из Екатеринбурга. Это представитель малого бизнеса, у которого нет собственной площадки, необходимой для расширения и развития производства»,— говорится в сообщении. Он получит помещения внутри центра.

Также власти озвучили несколько резидентов центра: группа компаний «Беспилотные системы», ИЭМЗ «Купол», «Конструкторское бюро электроизделий XXI века», «Элеконд» и «Завод микроэлектронных технологий».

Ограничений по числу резидентов нет. Решение о присвоении статуса принимает совет по беспилотным авиационным системам, куда входят представители минпромторга Удмуртии и действующие резиденты.

Напомним, НПЦ размещается на базе бывшей столовой ИжГТУ. Он получил аккредитацию в марте 2025 года. В здании начался капремонт. В целом на оснащение центра направят почти 1 млрд руб. На первый комплекс оборудования для формирования изделий из металлических и полимерных порошков заложили свыше 200 млн руб.

Площадь объекта превысит 2,5 тыс. кв. м. Центр будет работать по трем основным направлениям: разработка новых БПЛА, их мелкосерийное производство, а также подготовка профильных специалистов. Заведовать НПЦ будет управляющая компания «Промпарк» (100% акций у минимущества Удмуртии). Сроки сдачи объекта не назывались.

Изначально центру планировалось присвоить имя верховного божества удмуртов — «Инмар». Как «Ъ-Удмуртия» уточнили в минпромторге республики, это название на данный момент не утверждено.

Эксперты считают, что в последние несколько лет произошел большой рывок в наращивании производства БПЛА в условиях спецоперации. Выбор Удмуртии для создания крупного центра беспилотников они обосновывали сильными позициями региона в сферах машиностроения и приборостроения.

Подробнее об оснащении центра читайте в материале «”Инмару” нарастят крылья».

Евгений Щепелев