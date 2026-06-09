На первую группу оборудования для центра БПЛА в Ижевске направят 222 млн рублей

На комплекс оборудования для «послойного формирования изделий из металлических и полимерных порошков» для будущего научно-производственного центра (НПЦ) БПЛА в Ижевске направят 222,9 млн руб. Соответствующий аукцион разместили на портале госзакупок 8 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Из открытого техзадания следует, что в группу входят установки послойного формирования металлических изделий (лазерного) и изделий из полимерных порошковых материалов, а также техника для подготовки и просеивания таких материалов. В состав комплекса также включены газовое, компрессорное, термическое и иное оборудование, а также установки для постобработки изделий, подъемные механизмы и вспомогательное оборудование.

Во время приемки на оборудовании распечатают контрольные модели «Тонкие стенки и пазы.stl» и «Еж.stl». Гарантия на комплекс — не менее 12 месяцев с момента подписания акта о проведении работ.

Заказчик — управляющая компания «Промпарк». Заявки на аукционе принимаются до 24 июня. Итоги подведут 29 числа.

Напомним, НПЦ под названием «Инмар» размещается на базе бывшей столовой ИжГТУ. В здании уже начался капремонт. В целом на оснащение центра направят почти 1 млрд руб. Он получил аккредитацию в марте 2025 года.

Площадь объекта превысит 2,5 тыс. кв. м. В состав НПЦ войдут более 10 резидентов, включая УдГУ, ИжГТУ и крупных производителей дронов. Центр будет работать по трем основным направлениям: разработка новых БПЛА, их мелкосерийное производство, а также подготовка профильных специалистов.

Эксперты считают, что в последние несколько лет произошел большой рывок в наращивании производства БПЛА в условиях спецоперации. Выбор Удмуртии для создания крупного центра беспилотников они обосновывали сильными позициями региона в сферах машиностроения и приборостроения.

Подробнее об оснащении центра читайте в материале «Ъ-Удмуртия».