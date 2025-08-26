«Инмару» нарастят крылья

На оснащение научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС) «Инмар» на базе Ижевского государственного технического университета (ИжГТУ) из федерального бюджета направят около 1 млрд руб. Центр будет работать по трем основным направлениям: разработка новых БПЛА, мелкосерийное производство аппаратов и подготовка кадров для отрасли. Эксперты считают, что создание центра свидетельствует о формировании в стране новой высокотехнологичной отрасли, и в перспективе окажет комплексный эффект на социально-экономическое развитие региона.

Удмуртия получит порядка 1 млрд руб. на оснащение научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС) в 2026 году, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на аппаратном совещании 25 августа. Проект республиканского минпромторга занял первое место на федеральном конкурсе. «Наша заявка набрала наибольшее количество баллов. Реализовывать проект будем <...> с участием школ, вузов, СПО и наших ведущих предприятий»,— уточнил господин Бречалов. Всего в РФ восемь аккредитованных НПЦ.

Центр разместят на базе Ижевского государственного технического университета (ИжГТУ). В начале года сообщалось, что Удмуртия получит почти 1,3 млрд руб. на реализацию НПЦ БАС, он был аккредитован под названием «Инмар» (означает верховное божество в мифологии удмуртов). Площадь объекта составит 2,5 тыс. кв. м. В состав НПЦ войдут 15 резидентов, включая ИжГТУ, УдГУ и крупных производителей дронов. Планируемый штат центра — до 70 постоянных сотрудников. НПЦ будет работать по трем основным направлениям: разработка новых БПЛА, их мелкосерийное производство, а также подготовка профильных специалистов.

Сейчас на базе ИжГТУ функционирует научно-образовательная лаборатория ГК «Беспилотные системы». В сентябре 2024 года лаборатория БАС была также открыта на базе Удмуртского государственного университета (УдГУ). Еще одна площадка появится на территории школы юных летчиков к 2030 году, сообщили в администрации главы и правительства республики. К этому времени в регионе планируется создать центр коллективного пользования и летно-испытательный комплекс, а также объекты лабораторно-исследовательского центра.

«НПЦ БАС будет занят не только производством, но и новыми разработками. Важным направлением будет подготовка кадров — в СПО и вузах появятся новые образовательные направления. Наша задача — развитие отрасли производства беспилотных авиасистем. Сегодня продукция производителей Удмуртии превосходит многие мировые аналоги. Ту планку, которую установили наши предприятия, НПЦ БАС должен поднять еще выше»,— рассказал министр промышленности и торговли региона Виктор Лашкарев.

С 2022 года ИжГТУ ежегодно выпускает 50 дипломированных операторов беспилотников. В 2024-2025 году в вузе было предусмотрено 272 места по программам высшего образования, СПО и профессиональной переподготовки по направлениям БПЛА.

Проректор по стратегическим коммуникациям и развитию ИжГТУ, профессор кафедры «Экономика и управление организацией» Раиль Галиахметов рассказал «Ъ-Удмуртия», что реализация проекта в данный момент рассматривается на базе здания бывшей столовой ИжГТУ. Расположение центра одобрено региональным минпромторгом, сейчас согласование капитального ремонта здания находится на рассмотрении минобрнауки республики. Будет ли НПЦ БАС объединен с уже действующими лабораториями БПЛА на базе ижевских вузов неизвестно. Господин Галиахметов оценил такую перспективу как возможную.

«Центр имеет статус республиканского — территория вуза станет его основной площадкой. Открытие НПЦ позволит увеличить количество ежегодно обучаемых специалистов и усилить вовлечение в их подготовку региональных предприятий»,— сказал господин Галиахметов.

Директор Ассоциации инновационных регионов России Александр Смекалин называет создание центров БАС новым трендом, заданным использованием беспилотников во многих отраслях экономики.

«Большой рывок в наращивании производства БПЛА и совершенствовании технологии произошел в последние несколько лет в связи с задачами СВО, что неизбежно дало дополнительный стимул для их применения и в гражданском секторе»,— подчеркнул эксперт.

Создание такого центра в Ижевске господин Смекалин считает логичным решением, обусловленным исторически сложившимися сильными позициями региона в сферах машиностроения и приборостроения. По его словам, открытие НПЦ БАС даст комплексный эффект для региональной экономики, включая создание новых рабочих мест, налоговые поступления, развитие компаний-производителей программного обеспечения.

«Разработчики играют ключевую роль с точки зрения формирования рынка и позиции на нем. Логично, что без тесной связи науки и бизнеса можно оказаться в догоняющей позиции. Поскольку Удмуртия по праву является одним из лидеров по производству беспилотных аппаратов, то создание центра БАС на базе ИжГТУ — закономерный ответ на запрос о более глубокой кооперации производства с наукой и сферой образования»,— уточнил эксперт.

По ожидаемому социально-экономическому эффекту эксперт сравнил сферу БПЛА с внедрением цифровых технологий. По его мнению, наглядным доказательством этого является активная работа правительства по регулированию использования беспилотных воздушных судов: выделение нового класса воздушного пространства H, создание единой системы идентификации беспилотников на базе «ЭРА-Глонасс» и другие. «По сути, сейчас мы наблюдаем формирование новой высокотехнологичной отрасли, которая потребует ежегодной подготовки множества специалистов»,— заключил Александр Смекалин.

Дмитрий Горбунов