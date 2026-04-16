УК «Промпарк» займется оснащением центра беспилотных систем «Инмар» в Ижевске

Управляющая компания «Промпарк» выиграла конкурс на оснащение будущего научно-производственного центра (НПЦ) беспилотных систем в Ижевске. Компания была единственной, кто заявился на конкурс. Размер субсидии составит 976,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли Удмуртии.

Напомним, НПЦ «Инмар» откроют в здании бывшей столовой ИжГТУ на улице Студенческой. Центр получил аккредитацию в марте 2025 года. Площадь объекта превысит 2,5 тыс. кв. м. В состав НПЦ войдут 15 резидентов, включая ИжГТУ, УдГУ и крупных производителей дронов. Центр будет работать по трем основным направлениям: разработка новых БПЛА, их мелкосерийное производство, а также подготовка профильных специалистов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», УК «Промпарк» была зарегистрирована в декабре 2017 года. Долей 100% владеет минимущество Удмуртии. В частности, УК управляет территориями опережающего развития «Глазов» и «Сарапул», в дальнейшем будет регулировать особую экономическую зону «Ижевск». С марта 2025 года гендиректором УК является Михаил Шаклеин.

