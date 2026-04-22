Удмуртия получила первые 200 млн рублей на создание центра БПЛА в Ижевске

Удмуртия получила субсидию в размере 213 млн руб. от Минобрнауки России в рамках реализации проекта по созданию крупного научно-производственного центра БПЛА на базе ИжГТУ. В здании бывшей столовой университета, где разместят НПЦ, уже начался капремонт, сообщили в администрации Ижевска.

На оснащение центра будет направлено еще 976,2 млн руб. Напомним, в середине апреля конкурс на оборудование объекта выиграла управляющая компания «Промпарк». Она была единственной, кто заявился на отбор. Закупка техники для центра начнется в этом месяце.

Центр, названный «Инмар», получил аккредитацию в марте 2025 года. Площадь объекта превысит 2,5 тыс. кв. м. В состав НПЦ войдут более 10 резидентов, включая УдГУ, ИжГТУ и крупных производителей дронов. Центр будет работать по трем основным направлениям: разработка новых БПЛА, их мелкосерийное производство, а также подготовка профильных специалистов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», УК «Промпарк» была зарегистрирована в декабре 2017 года. Долей 100% владеет минимущество Удмуртии. В частности, УК управляет территориями опережающего развития «Глазов» и «Сарапул», в дальнейшем будет регулировать особую экономическую зону «Ижевск». С марта 2025 года гендиректором УК является Михаил Шаклеин.

Эксперты считают, что в последние несколько лет произошел большой рывок в наращивании производства БПЛА на фоне спецоперации. Выбор Удмуртии для создания крупного центра беспилотников они обосновывали сильными позициями региона в сферах машиностроения и приборостроения.

