На доплаты росгвардейцам из Ставрополья направили 167 млн рублей

В Ставропольском крае разрабатывается региональный закон, предусматривающий дополнительную социальную поддержку для некоторых категорий сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии и уголовно-исполнительной системы в 2026 году. На эти цели из бюджета направят 167,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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В частности, для младшего начальствующего состава определённых подразделений МВД, Росгвардии и УФСИН планируется установить ежемесячную выплату в размере 6 тыс. руб.

Мера будет действовать с 1 июля и до конца декабря 2026 года. Ожидается, что она затронет около 4,6 тыс. человек.

Наталья Белоштейн