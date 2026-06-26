Аренда недвижимости ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукционы в электронной форме методом пошагового повышения начальной цены на право заключения договора аренды двух мест под установку вендинговых аппаратов, расположенных на железнодорожных вокзалах Северо-Кавказской железной дороги:



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1) место, площадью 2,0 кв. м на первом этаже объекта недвижимого имущества «Здание железнодорожного вокзала», по адресу: Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик, Привокзальная площадь.

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Начальный размер арендной платы составляет 12 492,80 рублей (с НДС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Информация об Объекте размещена на официальном сайте Недвижимость РЖД (https://property.rzd.ru ):

https://property.rzd.ru/ru/7395/page/14897?id=36707

2) место, площадью 1,0 кв. м на первом этаже объекта недвижимого имущества «Здание железнодорожного вокзала», кадастровый номер 09:04:0101099:36, расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская респ., г. Черкесск, пл. Привокзальная, д.1

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Начальный размер арендной платы составляет 6 283,00 рублей (с НДС)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Информация об Объекте размещена на официальном сайте Недвижимость РЖД (https://property.rzd.ru ):

https://property.rzd.ru/ru/7395/page/14897?id=36714

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Дополнительную информацию о проведении аукционов, объектах, их осмотре можно получить по телефону: 8(863)259-00-26 или по адресу электронной почты nri_KarachentsevaAS@skzd.rzd.ru

ОАО РЖД

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