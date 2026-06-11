В Нефтекумске суд запретил предпринимателю использовать землю под автомойку
По требованию прокуратуры суд в Нефтекумске запретил предпринимателю использовать земельный участок под автомойку, поскольку он не предназначен для этих целей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа по Ставропольскому краю.
«Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованиями к владельцу автомойки о запрете использования земельного участка не по целевому назначению и о взыскании с него неустойки за неисполнение судебного акта в размере 2 тыс. рублей ежедневно», — говорится в сообщении.
Требования прокуратуры удовлетворены судом.