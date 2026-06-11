В Ставрополе у 20-летнего курьера мошенников украли 4,4 млн рублей

Курьер мошенников, 20-летний житель Краснодара, забрал 4,4 млн руб. у 70-летней жительницы Ставропольского края и планировал спрятать их в тайнике по указанным ему координатам, но по пути встретил неизвестных, которые ударили его несколько раз и отобрали всю сумму. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В городской отдел полиции обратился житель соседнего региона с заявлением о нападении на него. Он рассказал, что на одной из улиц Ставрополя неизвестные похитили у него 4,4 млн руб. Сотрудники полиции обратили внимание на то, что у заявителя оказалась столь крупная сумма денег, но в ходе дальнейшего расследования все прояснилось.

По данным следствия, пострадавший получил деньги от 70-летней пенсионерки, действуя по указаниям телефонных мошенников. Накануне женщине позвонили неизвестные, которые заявили об утечке ее персональных данных и необходимости срочно задекларировать все имеющиеся сбережения. Поверив обманщикам, пенсионерка сняла наличные и передала их молодому человеку. Об обмане она узнала уже от полицейских.

Забрав у пенсионерки деньги, подозреваемый должен был спрятать их в указанном месте, но по дороге столкнулся с неизвестными, которые избили его и забрали все средства. Опасаясь последствий от организаторов, фигурант обратился в полицию, надеясь, что правоохранители не будут интересоваться источником денег.

Уголовное дело передано в суд.

Наталья Белоштейн