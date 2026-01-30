МИД: РФ не примет версию о подрыве «Северных потоков» только украинцами

Россия не намерена принимать утверждения о том, что за подрывом «Северных потоков» стоит исключительно Украина, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Разумеется, мы не примем за чистую монету попытки убедить нас и весь мир в том, что за подрывами на "Северных потоках" стоят только и исключительно украинцы»,— сказала госпожа Захарова на брифинге. Она добавила, что «требует должной проверки и версии о причастности к подрыву западных спецслужб». По ее словам, Россия предпринимает все необходимые процессуальные шаги в этом направлении.

15 января суд в Германии оставил под стражей гражданина Украины Сергея Кузнецова, одного из подозреваемых по делу о подрыве газопроводов. В обнародованном постановлении от 10 декабря указано на предполагаемую причастность Украины. Генпрокуратура ФРГ обвиняет господина Кузнецова в неконституционном саботаже, организации взрыва и разрушении зданий. Сам он вину отрицает.

Газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были повреждены взрывами 26 сентября 2022 года. Немецкие следователи считают основной версией действия группы из примерно шести человек, которые арендовали яхту «Андромеда» и установили взрывные устройства на трубопроводах.