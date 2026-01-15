Суд Германии оставил под стражей подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Федеральный верховный суд Германии постановил оставить под стражей украинца Сергея Кузнецова, одного из подозреваемых в подрыве газопроводов «Северных потоков». Об этом указано в постановлении суда, передает немецкий журнал Der Spiegel.

Взрывы на «Северных потоках» с высокой долей вероятности были осуществлены «по поручению иностранного государства», следует из постановления суда от 10 декабря, опубликованного сегодня. Der Spiegel пишет, что из документа становится ясно, что суд имеет в виду Украину.

Суд вынес решение в ответ на апелляцию о содержании под стражей, поданной защитой Сергея Кузнецова, бывшего бойца спецподразделения Вооруженных сил Украины. Его задержали на курорте в Италии в августе 2025 года. На данный момент украинец находится под стражей в Германии.

Генпрокуратура Германии обвиняет гражданина Украины в неконституционном саботаже, организации взрыва и разрушении зданий, сообщил журнал. При аресте в Италии Сергей Кузнецов отрицал свою причастность. Позже его адвокаты заявили в суде, что независимо от причастности обвиняемого к подрыву, ему следует предоставить иммунитет.

Однако Федеральный верховный суд ФРГ отказал в этом Сергею Кузнецову. Суд постановил, что газопроводы служили преимущественно гражданским целям, и подрыв затронул суверенитет Германии, поскольку газопроводы предназначались для снабжения страны газом.

Федеральный верховный суд также подтвердил некоторые детали расследования дела о подрыве «Северных потоков». Диверсанты, вероятно, использовали для проведения операции парусную яхту «Андромеда», арендованную в немецком городе Росток, следует из постановления. Затем водолазы прикрепили несколько взрывных устройств к трубам на морском дне. Следователи обнаружили на яхте следы военных взрывчатых веществ гексогена и октогена, указано в документе.

Газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были повреждены взрывами 26 сентября 2022 года. По основной версии, которую рассматривают немецкие следователи, группа из примерно шести человек арендовала яхту «Андромеда» по подложным документам. При помощи глубоководного оборудования она установила взрывные устройства на «Северных потоках». Предположительно, Сергей Кузнецов был одним из координаторов операции.

