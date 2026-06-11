На Ставрополье несовершеннолетний дроппер похитил у пенсионеров 1 млн рублей

В Ставропольском крае суд вынес приговор 17-летнему жителю с. Услыбаш Стерлитамакского района Республики Башкортостан по обвинению в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Он признан виновным в хищении у пенсионеров 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, подсудимый в августе – сентябре 2025 года по поручению куратора мошеннической группы объезжал пожилых людей, с которыми его сообщник вел переговоры под видом сотрудника правоохранительных органов, и убеждал передавать денежные средства за якобы непривлечение к уголовной ответственности за финансирование террористов.

«За небольшое вознаграждение, выполняя роль курьера, подсудимый называл пожилым людям специальные кодовые слова и получал от них денежные средства. Жертвами незаконной схемы стали трое жителей округа, у которых похищено более 1 млн руб.», — говорится в сообщении.

Подсудимому назначено наказание в виде принудительной меры воспитательного воздействия и поместил в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа на 11 месяцев.

Наталья Белоштейн