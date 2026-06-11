Бывший первый замгубернатора Новосибирской области оказался в СИЗО

Бывший первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов арестован в Москве по обвинению в незаконном обороте наркотиков (ст. 228 УК РФ) и помещен в СИЗО №7 «Капотня», сообщили «Ъ» сразу несколько источников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший первый вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Бывший первый вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В столице чиновника задержали сотрудники ФСБ, работавшие по одному из дел о наркотрафике. Отмечается, что чекисты взяли его с небольшой партией зелья, а в номере гостиницы обнаружили еще несколько пакетиков с запрещенным веществом. Свою вину Юрий Петухов уже признал.

Напомним, 4 июня ряд Telegram-каналов распространили информацию о задержании силовиками первого вице-губернатора в Москве. Ни одно из правоохранительных ведомств, к которым обратился «Ъ», до сих пор не прокомментировало ситуацию.

Как писал «Ъ-Сибирь», 8 июня глава Новосибирской области Андрей Травников сообщил об увольнении Юрия Петухова, в ведении которого более десяти лет находился внутриполитический блок регионального правительства. Мотивы своего решения глава региона не объяснил. Также он заявил о намерении исключить должность первого заместителя губернатора из штатного расписания.

58-летний Юрий Петухов являлся одной из ключевых фигур в руководстве Новосибирской области. На пост первого вице-губернатора его назначил глава региона Владимир Городецкий в 2015 году. До этого господин Петухов, юрист по образованию, возглавлял новосибирскую городскую (2002—2011 годы), а затем и областную избирательные комиссии (2011—2015 годы). Андрей Травников, возглавивший область в 2017 году, сохранил за ним пост первого зама.

Антон Вебер