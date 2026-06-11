Новосибирский политик задержался в столице

Бывший первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов арестован в Москве по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Чиновника, отвечавшего в том числе за внутреннюю политику в регионе, взяли с поличным. Свою вину он уже признал, но может оказаться в колонии на долгие годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Бывший вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Сразу несколько источников сообщили “Ъ”, что Юрий Петухов содержится под стражей. Причем в изолятор он попал не за коррупцию и хищения, а по редкому для чиновников его ранга обвинению в незаконном обороте наркотиков (ст. 228 УК РФ).

С наркотиками поехавшего в командировку в Москву господина Петухова задержали сотрудники ФСБ, работавшие по одному из дел о наркотрафике.

Взяли вице-губернатора с небольшой партией зелья, которое тот якобы приобрел для личного использования, но в номере гостиницы было обнаружено еще несколько пакетиков с наркотиками.

Захваченный с поличным политик признал вину, но Лефортовский райсуд все равно отклонил просьбу его адвоката по назначению о домашнем аресте, отправив фигуранта в СИЗО.

Сейчас, по данным “Ъ”, он содержится в СИЗО №7 «Капотня».

После инцидента глава Новосибирской области Андрей Травников тут же уволил своего первого заместителя Юрия Петухова, в ведении которого больше десяти лет находился внутриполитический блок регионального правительства.

Губернатор 8 июня сообщил на совещании, что из штатного расписания будет исключена должность его первого заместителя. «В течение июня мною будут внесены изменения в структуру правительства и администрации губернатора, и обязанности первого заместителя губернатора будут перераспределены между остальными заместителями»,— отметил глава региона. Причину своего решения он не назвал.

Юрий Петухов был назначен первым вице-губернатором в 2015 году. До этого возглавлял новосибирскую городскую избирательную комиссию, а затем — областную. В обладминистрации чиновник отвечал за формирование решений в сфере государственного строительства и кадровой политики, а также за организационно-политические вопросы, в том числе избирательные кампании.

Николай Сергеев, Мария Локотецкая