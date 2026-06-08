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Должность первого вице-губернатора Новосибирской области упразднят

Новосибирский губернатор Андрей Травников уволил своего первого заместителя Юрия Петухова. Об этом он объявил на оперативном совещании 8 июня.

Юрий Петухов

Юрий Петухов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Юрий Петухов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Причину увольнения господин Травников не указал. «В течение июня месяца мною будут внесены изменения в структуру правительства и администрации губернатора, и обязанности первого заместителя губернатора будут перераспределены между остальными заместителями»,— сказал глава региона.

Как писал «Ъ-Сибирь», 4 июня ряд Telegram-каналов со ссылкой на свои источники сообщили о якобы задержании Юрия Петухова в Москве. Силовые ведомства и власти региона задержание высокопоставленного чиновника не комментировали.

Валерий Лавский

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