Пашинян готов посетить Москву в случае приглашения
Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов посетить Россию, если ему направят такое приглашение. Он также намерен урегулировать все проблемные вопросы «в братской, дружеской, спокойной обстановке».
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«По вопросу визита было понимание. Но должно быть приглашение, чтобы я поехал. Когда будет, поеду. Не откажусь от приглашения»,— сообщил господин Пашинян на брифинге. Он отметил, что обсудит с российской стороной все темы «без споров, без нервов». «Поговорим, обсудим и урегулируем те вопросы, которые нуждаются в урегулировании», — заверил армянский премьер.
В начале июня Никол Пашинян говорил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным сразу после выборов. На голосовании 7 июня партия «Гражданский договор» получила 49,8% голосов. Наблюдательная миссия СНГ назвала процесс открытым и конкурентным, а МИД России заявил о «попрании демократических процедур».
Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил об отсутствии договоренностей по встрече Владимира Путина и Никола Пашиняна. По его словам, Кремль все решения будет принимать после окончательного подведения итогов выборов 14 июня. Представитель российского президента напомнил, что оппозиция планирует опротестовывать результаты.
О выборах в Армении читайте в материале «Власти и оппозиция Армении разошлись в подсчетах».