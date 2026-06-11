Пашинян готов посетить Москву в случае приглашения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов посетить Россию, если ему направят такое приглашение. Он также намерен урегулировать все проблемные вопросы «в братской, дружеской, спокойной обстановке».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«По вопросу визита было понимание. Но должно быть приглашение, чтобы я поехал. Когда будет, поеду. Не откажусь от приглашения»,— сообщил господин Пашинян на брифинге. Он отметил, что обсудит с российской стороной все темы «без споров, без нервов». «Поговорим, обсудим и урегулируем те вопросы, которые нуждаются в урегулировании», — заверил армянский премьер.

В начале июня Никол Пашинян говорил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным сразу после выборов. На голосовании 7 июня партия «Гражданский договор» получила 49,8% голосов. Наблюдательная миссия СНГ назвала процесс открытым и конкурентным, а МИД России заявил о «попрании демократических процедур».

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил об отсутствии договоренностей по встрече Владимира Путина и Никола Пашиняна. По его словам, Кремль все решения будет принимать после окончательного подведения итогов выборов 14 июня. Представитель российского президента напомнил, что оппозиция планирует опротестовывать результаты.

О выборах в Армении читайте в материале «Власти и оппозиция Армении разошлись в подсчетах».