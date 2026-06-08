Миссия наблюдателей от СНГ назвала конкурентными выборы в парламент Армении

Выборы в парламент Армении были конкурентными и открытыми, считает Миссия наблюдателей от СНГ. Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, миссия не зафиксировала, сообщил ее глава Нурлан Сейтимов.

По словам господина Сейтимова, голосование и процедура подсчета голосов прошли в соответствии с избирательным кодексом, а техническое оборудование работало бесперебойно. «Зафиксированные наблюдателями отдельные упущения носили технический характер и оперативно устранялись участковыми комиссиями»,— рассказал глава миссии на пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).

7 июня в Армении состоялись выборы в Национальное собрание — однопалатный парламент страны. Правящая партия «Гражданский договор» победила, набрав 49,81% голосов. На втором месте оказался блок «Сильная Армения» Самвела Карапетяна (23,29%), на третьем — блок «Армения» под руководством Роберта Кочаряна (9,94%). Премьер-министр страны Никол Пашинян еще ночью объявил о победе, господин Кочарян назвал это попыткой захвата власти.

О проведении выборов — в материале «Ъ» «Какими путями идти к хорошей жизни».