Путин пока не планировал встречу с Пашиняном

Договоренностей о встрече Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, решение примут после окончания избирательной кампании в Армении. Премьер Армении говорил, что планирует встретиться с господином Путиным сразу после выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Никол Пашинян в апреле 2026 года

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин и Никол Пашинян в апреле 2026 года

Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Песков напомнил, что официальные итоги выборов подведут 14 июня. «Там много участников выборов планируют опротестовывать (результаты голосования.— "Ъ"), там будет пересчет. То есть, это такая достаточно долгая и сложная история... Потом уже в зависимости от финализации этой выборной истории будем на двустороннем уровне принимать решения (о встрече.— "Ъ")»,— пояснил представитель Кремля.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. Согласно объявленным к этому моменту данным, партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила 49,8% голосов, блок «Сильная Армения» — 23,3%, блок «Армения» — 9,9%. Наблюдательная миссия СНГ назвала процесс открытым и конкурентным. МИД России заявил о «попрании демократических процедур» на выборах в Армении. В российском ЦИКе утверждают, что подготовка членов избирательных комиссий была недостаточной.

Об итогах выборов — в материале «Ничья Армения».