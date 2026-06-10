Власти и оппозиция Армении разошлись в подсчетах

Парламентские выборы в Армении завершились, но градус напряжения это не сбило. Оппозиция требует пересчета голосов и оспаривает результаты выборы. В первую очередь речь идет о голосах партии «Процветающая Армения», которая не прошла в парламент. Ее лидер Гагик Царукян оказался фигурантом уголовного дела, а блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» допустил организацию уличных протестов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

С завершением выборов в Армении 7 июня началась следующая волна противостояния власти и оппозиции: поствыборное недовольство части избирателей не вылилось на улицы, но оппозиция настаивает, что итоги выборов были сфальсифицированы. И до тех пор, пока ЦИК не обнародует окончательные результаты голосования, ситуация будет фактически оставаться на паузе.

Первым делом внимание привлекла неразбериха с партией «Процветающая Армения» армянского бизнесмена Гагика Царукяна. Поначалу казалось, что политическая сила набирает минимальные для прохождения в парламент 4%, но затем ЦИК уточнил: партия получила 3,996%, то есть для преодоления барьера ей не хватило нескольких десятков голосов.

Газета «Грапарак» со ссылкой на неназванные источники сообщила, что изначально «Процветающая Армения» прошла порог, после чего ей предложили сделку: пройти в парламент при условии, что сила Царукяна будет поддерживать правящую партию «Гражданский договор» в вопросах, где нужно большинство в три пятых голосов.

Предложение не было принято, утверждает газета. Впрочем, представители территориальных комиссий объясняли проблему с потерей голосов техническими ошибками при вводе данных из бюллетеней в систему.

К 9 июня ЦИК получил обращение о пересчете голосов на 555 избирательных участках. 30 обращений поступило от партий «Процветающая Армения» и «Крылья единства» (последние получили 2,3%), а также блока «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна (набрал 9% голосов). Вскоре выяснилось, что на одном из участков вместо одного указанного в данных ЦИК голоса за партию Гагика Царукяна было отдано 77, на другом — 19 вместо трех. Партия настаивает, что суммарно ЦИК недосчитал 120 голосов в ее пользу.

В итоге оппозиция пообещала сделать конкретные заявления о будущих планах уже после окончательного пересчета голосов и публикации итоговых результатов 14 июня. Племянник Самвела Карапетяна Нарек Карапетян, возглавляющий избирательный список «Сильной Армении», заявил, что нужно понять, проходит ли в парламент «Процветающая Армения». «Это покажет, сможет ли оппозиция влиять на избрание генпрокурора и глав судов. Если сдвигов не будет, ‘’Сильная Армения’’ обнародует заявление»,— пояснил политик. Он также допустил организацию протестных акций, если вопрос не решится иначе: «Для смены власти всегда существуют два легитимных пути — общегосударственные выборы или уличная борьба в рамках конституционных норм».

Тем временем у лидера партии Гагика Царукяна возникли проблемы помимо недосчитанных голосов. 9 июня Генпрокуратура Армении возбудила в отношении бизнесмена уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Незадолго до того, как об этом стало известно, в Telegram-каналах распространились новости о том, что Царукян хотел выехать за рубеж, но в аэропорту Еревана ему сообщили о запрете на выезд из страны. Его пресс-секретарь утверждает, что Царукян сам отказался от поездки.

Премьер Никол Пашинян при этом и сам настаивал, что оппозиция прибегала к предвыборным взяткам для получения голосов в свою пользу. По его словам, любой причастный к подкупу избирателей «должен сидеть в тюрьме», это «вопрос безопасности страны и демократии».

Нынешняя расстановка сил в парламенте, в который прошли три партии, оставляет Николу Пашиняну и его партии 64 мандата, «Сильной Армении» — 29, «Армении» — 12. Это позволит «Гражданскому договору» с тремя пятыми голосов от общего числа депутатов принимать конституционные законы и избирать ключевых должностных лиц, вроде генпрокурора и членов Конституционного суда. Если же по итогу пересчета «Процветающая Армения» все же пройдет в парламент, она получит пять мандатов. И в таком случае у партии Никола Пашиняна останется 61 место, а значит, единолично принимать подобные решения политическая сила уже не сможет. Что касается изменений конституции и организации референдума по этому вопросу, для этого необходимо одобрение двух третей парламента — такую поддержку «Гражданский договор» не получит ни в одном из сценариев.

Уже после финальных результатов будет решаться и вопрос о встрече переизбранного премьера Армении с президентом России Владимиром Путиным, уточнил Кремль. «Наверняка премьер-министр Армении занят этими процессами внутри страны. А потом, уже в зависимости от финализации этой предвыборной истории, будем на двустороннем уровне принимать решение»,— сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 10 июня.

Лусине Баласян