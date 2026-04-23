ВТБ решил обанкротить топ-менеджеров, связанных с воронежской ЦЧПЯК

Банкротные иски от банка ВТБ получили генеральный директор одного из крупнейших региональных производителей яблок — ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» (ЦЧПЯК) Юрий Замятин, а также связанный с ним бизнесмен Валерий Литвиненко. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел. Всего банком инициировано четыре процедуры несостоятельности в отношении лиц, имеющих причастность к ЗАО. Оба иска пока не приняты к производству.

В декабре прошлого года ВТБ начал банкротство аффилированного с ЦЧПЯК ООО «Яблочный спас», находящегося под контролем господина Литвиненко. Финансовая организация обратилась в арбитраж с заявлением о признании яблочного производителя несостоятельным, заявив о включении в реестр кредиторов 808,7 млн руб. (основной долг и начисленные проценты). В марте суд решил привлечь к участию «Центрально-Черноземно плодово-ягодную компанию», а также господ Замятина и Литвиненко.

В производстве несколько исков банка к воронежскому производителю яблок. В середине марта 9-й арбитражный апелляционный суд не принял апелляционных жалоб Валерия Литвиненко и ООО «Яблочный Спас», представляющих интересы ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» (ЦЧПЯК) в рамках спора с банком ВТБ. В этом деле банку присудили выплатить 350 млн руб.

По данным Rusprofile, ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» зарегистрировано в Воронеже в 2002 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — выращивание семечковых и косточковых культур. Учредители не раскрываются. До 2021 года такой статус имела сельскохозяйственная артель «Совхоз Новоусманский». В 2024 году выручка общества составила 446 млн руб., чистый убыток — 26 млн руб. Гендиректор — Юрий Замятин. ООО «Яблочный спас» действует с марта 2010 года и зарегистрировано в Воронеже. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Компания занимается инженерно-техническим проектированием и управлением строительными проектами. Гендиректор — Валерий Литвиненко. Выручка общества в 2024 году выросла на 70,7%, до 21,4 млн руб., чистая прибыль составила 9,7 млн руб. против убытка годом ранее.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», 22 октября 2025 года ЗАО подало заявление о собственном банкротстве. Спустя два дня ВТБ обратился в суд с заявлением о вступлении в дело о несостоятельности. В феврале этого года в отношении компании введено конкурсное производство. В рамках этого дела банк заявил в реестр требований кредиторов задолженность в размере 857,3 млн руб., обеспеченную залогом по договорам ипотек зданий, сооружений и земельных участков.

5 ноября в отношении ЗАО «ЦЧПЯК» была запущена процедура ликвидации, которая сейчас также оспаривается банком.

Анна Швечикова