Песков назвал контролируемой ситуацию в банковском секторе России

Ситуация в банковском секторе России остается стабильной и контролируемой, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, за этим следит Банк России и предпринимает необходимые меры для поддержания сектора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Только вчера на совещании с правительством президент говорил о том, что, несмотря на имеющиеся определенные трудности, определенные тенденции, связанные с инвестиционной сдержанностью и торможением, все-таки ситуация абсолютно стабильная и абсолютно контролируемая»,— сказал господин Песков на брифинге.

На вопрос о санкциях против российских банков пресс-секретарь заявил, что это — не новые явления. «Это не мешает банкам получать большую прибыль, развиваться, сохранять абсолютную устойчивость, поддерживать свои максимально высокие рейтинги надежности»,— отметил пресс-секретарь.

Накануне Еврокомиссия представила предложения по 21-му пакету санкций против России. Глава ведомства Урсула фон дер Ляйен предложила заморозить активы около 90 банков и ввести дополнительные ограничения на транзакции более чем 30 банков в России и третьих странах. В санкционный список также планируется включить 20 банков, криптокомпании и финансовые платформы в третьих странах, которые помогают обходить европейские санкции.