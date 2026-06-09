ЕК предложила ввести санкции против 31 российского банка

Еврокомиссия (ЕК) предложила в 21-м пакете санкций против России ввести запрет на операции с 31 российским банком. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

В санкционный список планируется включить также 20 банков, криптофирмы и финансовые платформы в третьих странах, которые помогают обходить европейские санкции.

«Впервые применяется полный запрет в отношении услуг, связанных с криптоактивами, для третьих стран. Это послужит мощным сдерживающим фактором для тех государств, на территории которых размещаются платформы, помогающие России обходить наши санкции»,— уточнила госпожа фон дер Ляйен.

Глава евродипломатии Кая Каллас в X отметила, что в общей сложности Евросоюз в новом пакете санкций планирует «заморозить активы около 90 банков и ввести дополнительные запреты на транзакции более чем 30 банков в России и третьих странах». По ее словам, Еврокомиссия предлагает также ввести запрет на транзакции в отношении двух российских портов и четырех аэропортов.

Сегодня Reuters со ссылкой на дипломатический источник писал, что ЕС в 21-м пакете ограничений предложит добавить в черные списки по России еще 170 физических и юридических лиц. В их числе — 90 банков.