«Матч ТВ» и «Кинопоиск» заключили соглашение о показе ЧМ

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» покажет все матчи чемпионата мира по футболу, который с 11 июня по 19 июля будет проходить в США, Канаде и Мексике.

Трансляция матчей пройдет в рамках соглашения с «Матч ТВ». «Кинопоиск» эксклюзивно покажет 35 встреч грядущего первенства: 24 игры группового этапа, а также 11 матчей play-off, в том числе один из полуфиналов и матч за третье место. Все трансляции будут доступны пользователям с действующей подпиской «Яндекс Плюс».

Все игры чемпионата мира в пакете «Кинопоиска» также будут доступны на цифровых ресурсах «Матч ТВ» по подписке «Максимум». Повторы матчей и самые интересные моменты будут доступны в эфире «Матч ТВ».

В матче открытия чемпионата мира сыграют сборные Мексики и ЮАР. Встреча начнется в 22:00 мск.

Арнольд Кабанов