Полпред президента обозначил главные задачи для сферы ЖКХ в СКФО

Полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка организовал совещание межведомственной рабочей группы, направленной на борьбу с нарушениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства. На встрече присутствовали главы всех субъектов СКФО, а также главы правоохранительных органов и специализированных ведомств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Юрий Чайка выделил ключевые цели: повышение уровня коммунальных услуг для населения, справедливое формирование тарифов и прозрачность финансовой деятельности управляющих и ресурсоснабжающих компаний. Полпред отметил, что для улучшения ситуации в отрасли нужно ужесточить надзор за коммунальными и энергетическими предприятиями, а также гарантировать неизбежность наказания для тех, кто нарушает закон.

Кроме этого, участники совещания обсудили вопрос роста задолженности за энергоресурсы, случаи бездоговорного потребления и высокий износ сетей.

Наталья Белоштейн