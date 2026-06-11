При атаке БПЛА в Краснодаре поврежден бизнес-центр

В центральном округе Краснодара при падении обломков БПЛА получил серьезные повреждения бизнес-центр, рассказал глава Краснодара Евгений Наумов. Оперштаб до этого сообщал, что поврежден многоэтажный дом.

По словам господина Наумова, около 80 жителей многоквартирного дома эвакуировали в укрытие на подземной парковке, они уже вернулись в квартиры. Для жильцов был организован пункт временного размещения, но семьи от размещения отказались.

«Помещения и территории обследованы на предмет осколков беспилотника... Спасатели помогают убирать опасные конструкции, закрывают оконные проемы пленкой. Будут произведены поквартирный обход и оценка ущерба»,— уточнил глава города.

Силы ПВО сегодня ночью отразили налет беспилотников в Северском районе Краснодарского края. Обломки беспилотников обнаружили по трем адресам частного сектора. В многоэтажке пострадали два человека, им оказали помощь на месте. Также произошел пожар на Афипском НПЗ, его уже потушили.

Подробности — в материале «Ъ-Кубань» «На острие атаки».