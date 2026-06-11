Оперштаб опубликовал видео последствий удара БПЛА по многоэтажке в Краснодаре

После ночной атаки БПЛА в Краснодаре поврежден фасад многоквартирного дома. В здании выбиты стекла, произошел пожар в двух квартирах. Кадры последствий атаки опубликовал оперштаб Краснодарского края.

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате ночной атаки в городе, по предварительной информации, пострадали два человека.

Силы ПВО сегодня ночью отразили налет беспилотников в Северском районе края. Обломки беспилотников обнаружили по трем адресам частного сектора, была нарушена газовая магистраль. Пострадал один человек. Также произошел пожар на Афипском НПЗ, его уже потушили.