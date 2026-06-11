Уголовное дело основателя «Русагро» Мошковича передали в суд

Как узнал «Ъ», Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу основателя «Русагро» Вадима Мошковича, экс-гендиректора компании Максима Басова, а также бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова. Им вменяют хищение акций холдинга «Солнечные продукты» стоимостью 50 млрд руб., легализацию части похищенного на сумму более 28 млрд руб. и преднамеренное банкротство, а господину Мошковичу дополнительно — дачу взятки чиновнику охотничьим карабином.

По данным «Ъ», обвинительное заключение по делу утвердил первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин. Материалы, составляющие около 150 томов, вскоре должны направить в Замоскворецкий райсуд Москвы, к юрисдикции которого относится офис компании «Русагро» на улице Валовая. Именно там, по версии следствия, в период с августа по октябрь 2018 года было совершено хищение 1020 (85%) обыкновенных акций зарегистрированной на Кипре фирмы Quartlink Holding Ltd («Квартлинк») — головной компании холдинга «Солнечные продукты».

Все трое фигурантов находятся под стражей и во время следствия вину не признали. По уголовному делу, выяснил «Ъ», было заявлено несколько гражданских исков, наиболее крупный из которых, на сумму свыше 50 млрд руб., подал потерпевший основатель холдинга «Солнечные продукты» Владислав Буров. Именно по его заявлению было возбуждено уголовное дело.

Подробности — в материале «Ъ» «Хищение продуктов в особо крупном размере».