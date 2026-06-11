Росздравнадзор заявил об отсутствии дефицита вакцины от клещевого энцефалита

Вакцины для профилактики клещевого энцефалита стабильно производятся и поступают в гражданский оборот. Об этом заявил Росздравнадзор в Telegram-канале.

Издание «Фармвестник» ранее писало, что россияне иногда не могут пройти бесплатную вакцинацию от вирусного клещевого энцефалита из-за отказов медучреждений. Частая мотивировка — отсутствие вакцины. По данным издания, общественники намерены обратиться в Конституционный суд России, чтобы отстоять право граждан на иммунизацию за государственный счет.

«За пять месяцев текущего года в гражданский оборот выпущено более 3 млн доз вакцины для профилактики клещевого энцефалита и более 580 тыс. доз иммуноглобулина человеческого против клещевого энцефалита, что превышает показатели за аналогичный период 2025 года»,— заверили в Росздравнадзоре.

Как отметили в ведомстве, препараты поступают в регионы в соответствии с контрактами на их закупку, заключенными российскими субъектами. В случае проблем с лекарственным обеспечением россиян призвали обращаться на горячую линию Росздравнадзора для оперативного решения вопроса.

В мае Роспотребнадзор сообщал, что высокий риск заражения клещевым энцефалитом существует в том числе в Подмосковье, Ленинградской области и Крыму. В ведомстве уточняли, что эндемичными по клещевому энцефалиту остаются 67 регионов России.

В начале мая «Ъ-Кавказ» писал, что в Дагестане закончилась вакцина от клещевого энцефалита. При этом Росздравнадзор до этого сообщал о стабильном производстве и поставках препарата, а также об остатках свыше 2,3 млн доз.

О борьбе россиян за право на бесплатную вакцину от энцефалита читайте в материале «В прививку вцепились клещами».