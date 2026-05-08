В Дагестане нет запаса вакцины от клещевого энцефалита

В Дагестане на 4 мая не осталось вакцины от клещевого энцефалита, хотя с начала года в республике уже сделали 9 прививок, включая повторные, а в апреле — 7, сообщил корреспонденту «Ъ-Кавказ» замминистра здравоохранения республики Патхула Патхулаев.

По словам чиновника, регион не входит в перечень эндемичных территорий по клещевому вирусному энцефалиту, поэтому препарат закупают небольшими партиями — обычно по 20–30 доз — прежде всего для тех, кто выезжает в эндемичные районы России.

Основанием для такой схемы служит письмо Роспотребнадзора от 2 февраля 2026 года, где Республика Дагестан не отнесена к эндемичным территориям по КВЭ в 2025 году. В действующем порядке, утвержденном приказом Минздрава № 1122-н от 6 декабря 2021 года, бесплатную иммунизацию против клещевого энцефалита получают только лица, выезжающие на эндемичные территории. Для местного бюджета это означает точечные закупки, а не массовую кампанию.

Сейчас в республике готовят новую поставку — на 30 доз, производство АО «НПО “Микроген”». На 4 мая препарата в наличии не было, а новая закупка находилась только на стадии формирования.

При этом общероссийский рынок вакцины дефицита не показывает. В апреле Росздравнадзор сообщал о стабильном производстве и поставках препарата, а также об остатках свыше 2,3 млн доз. В гражданский оборот в 2025 году ввели более 5,3 млн доз, а с начала 2026 года — более 2 млн. Но на уровне отдельного региона наличие препарата в стране еще не гарантирует его немедленную доступность в конкретной поликлинике.

Ранее в ответ на запрос «Ъ-Кавказ» об отсутствии вакцины от КВЭ сообщили в минздраве Ставропольского края. Основанием стал тот же документ, исключающий регион из перечня эндемичных для этого заболевания территорий.

Станислав Маслаков