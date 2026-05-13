Роспотребнадзор назвал регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом

Высокий риск заражения клещевым энцефалитом существует в том числе в Подмосковье, Ленинградской области и Крыму. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ Роспотребнадзора.

Клещевой энцефалит — острое вирусное заболевание, передается через укусы клещей и поражает центральную нервную систему. Его симптомы: резкий подъем температуры, сильные головная и мышечная боли. Возможны неврологические осложнения, вплоть до инвалидности или смерти. Основная мера профилактики — вакцинация.

По данным ведомства, в России эндемичными по клещевому энцефалиту являются 67 регионов. Среди них:

в Центральном федеральном округе — Ивановская, Костромская, Московская (Дмитровский и Талдомский районы), Тверская и Ярославская области;

в Северо-Западном федеральном округе — Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Калининградская области, Карелия и Республика Коми;

в Южном федеральном округе — Крым и город Севастополь;

в Приволжском федеральном округе — Кировская, Нижегородская, Самарская, Ульяновская, Оренбургская области, Пермский край, Башкирия, Марий Эл, Татарстан и Удмуртия;

в Уральском федеральном округе — Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области и ХМАО;

в Сибирском федеральном округе — Республика Алтай, Алтайский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Томская, Омская области, Красноярский край, Тыва и Хакасия;

в Дальневосточном федеральном округе — Амурская, Сахалинская области, Бурятия, Забайкалье, ЕАО, Приморье, Якутия и Хабаровский край.

На прошлой неделе в Дагестане закончилась вакцина от клещевого энцефалита, хотя с начала года в республике уже сделали 9 прививок, включая повторные, выяснил «Ъ-Кавказ». При этом общероссийский рынок вакцины дефицита не показывает. В апреле Росздравнадзор сообщал о стабильном производстве и поставках препарата, а также об остатках свыше 2,3 млн доз.